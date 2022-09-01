На сході зенітники збили вертоліт та два безпілотники окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Вчора, 31 серпня, на сході українські зенітники знищили вертоліт та два безпілотники російських окупантів. Про це в Telegram повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує УНН
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"31 серпня на східному напрямку зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено ворожий вертоліт (імовірно Ка-52) російських окупантів. Крім того, знищено два БпЛА оперативно-тактичного рівня", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Вчора авіація ПС ЗСУ здійснила понад 70 вильотів на різних напрямках. Екіпажі винищувальної, бомбардувальної, штурмової авіації завдали ракетно-бомбових ударів по наземних цілях окупаційних військ.
Уражено: ворожі склади боєприпасів, взводні та ротні опорні пункти, бойову броньовану техніку, позиції зенітних ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, живу силу рашистів.
Нагадаємо
30 серпня українські зенітники збили російський безпілотник над Херсонщиною.