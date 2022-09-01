На востоке зенитчики сбили вертолет и два беспилотника оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Вчера, 31 августа, на востоке украинские зенитчики уничтожили вертолет и два беспилотника российских оккупантов. Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ, сообщает УНН
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"31 августа на восточном направлении зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожен вражеский вертолет (вероятно Ка-52) российских оккупантов. Кроме того, уничтожены два БпЛА оперативно-тактического уровня", – говорится в сообщении.
Детали
Вчера авиация ВС ВСУ совершила более 70 вылетов по разным направлениям. Экипажи истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупационных войск.
Поражено: вражеские склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевая бронированная техника, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, живая сила рашистов.
Напомним
30 августа украинские зенитчики сбили российский беспилотник над Херсонской областью.