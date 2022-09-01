На востоке зенитчики сбили вертолет и два беспилотника оккупантов

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"31 августа на восточном направлении зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожен вражеский вертолет (вероятно Ка-52) российских оккупантов. Кроме того, уничтожены два БпЛА оперативно-тактического уровня", – говорится в сообщении.

Детали

Вчера авиация ВС ВСУ совершила более 70 вылетов по разным направлениям. Экипажи истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупационных войск.

Поражено: вражеские склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевая бронированная техника, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, живая сила рашистов.

Напомним

30 августа украинские зенитчики сбили российский беспилотник над Херсонской областью.