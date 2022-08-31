Над Херсонщиною збили російський безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Вчора ввечері українські зенітники збили над Херсонщиною російський безпілотник. Про це в Telegram повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує УНН.
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"30 серпня, близько 22.00 години, у небі над Херсонщиною, зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник, імовірно "Форпост", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Вдень 30 серпня ППО знищила над Одещиною черговий ворожий безпілотник.