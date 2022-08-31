Над Херсонской областью сбили российский беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Вчера вечером украинские зенитчики сбили над Херсонской областью российский беспилотник. Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует УНН.
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"30 августа, около 22.00 часов, в небе над Херсонской областью, зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник, предположительно "Форпост", - говорится в сообщении.
Напомним
Днем 30 августа ПВО уничтожила над Одесской областью очередной вражеский беспилотник.