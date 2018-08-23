На Сході загинув військовослужбовець зі Львова

"У с. Кримське Луганської області під час виконання бойового завдання загинув старший солдат Мар’ян Володимирович Найда родом із м. Львів, народжений 1997 року", - сказано у повідомлені.



Нагадаємо, сьогодні незаконні збройні формування здійснили 12 прицільних обстрілів позицій українських військових, внаслідок чого загинуло п’ятеро військових і ще семеро було поранено.



Під час ранкової атаки російського ворога на позиції ЗСУ, 8 бойовиків було знищено, та понад 11 поранено.