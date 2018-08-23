На Сході загинув військовослужбовець зі Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У с. Кримське Луганської області під час виконання бойового завдання загинув старший солдат Мар’ян Володимирович Найда. Про це повідомила прес-служба Львівської ОДА, передає УНН з посиланням на Гал-Інфо.
"У с. Кримське Луганської області під час виконання бойового завдання загинув старший солдат Мар’ян Володимирович Найда родом із м. Львів, народжений 1997 року", - сказано у повідомлені.
Нагадаємо, сьогодні незаконні збройні формування здійснили 12 прицільних обстрілів позицій українських військових, внаслідок чого загинуло п’ятеро військових і ще семеро було поранено.
Під час ранкової атаки російського ворога на позиції ЗСУ, 8 бойовиків було знищено, та понад 11 поранено.