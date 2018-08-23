На Востоке погиб военнослужащий из Львова

"В с. Крымское Луганской области во время выполнения боевого задания погиб старший солдат Марьян Владимирович Найда родом из г. Львов, рожденный 1997 года", - говорится в сообщении.



Напомним, сегодня незаконные вооруженные формирования совершили 12 прицельных обстрелов позиций украинских военных, в результате чего погибли пятеро военных и еще семь получили ранения.



Во время утренней атаки российского врага на позиции ВСУ, 8 боевиков было уничтожено, и более 11 получили ранения.