На Сході України йде війна за всю соборну українську землю – Президент

“Останніми роками, у дні державних свят ми не лише згадуємо історичні постаті, а й згадуємо сучасних звитяжців — Героїв Небесної Сотні та Героїв війни за незалежність у боротьбі з російським агресором. Наші герої на сході воюють не за повернення окремих територій, а за всю соборну українську землю. Від крайньої північної точки — села Грем’яч на Чернігівщини до найпівденнішої — Форосу, що в українському Криму, від найзахіднішого села Соломонове, що на Закарпатті до найсхіднішої Ранньої Зорі на Луганщині. Загиблі герої пожертвували най ціннішим — своїми життями”, — сказав П.Порошенко.

Всі присутні вшанували пам’ять загиблих в АТО та Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання.

Нагадаємо, Президент України привітав весь український народ, діаспору з Днем Соборності України.