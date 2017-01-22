На Сході України йде війна за всю соборну українську землю – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На Сході України українській воїни відстоюють не повернення окремих територій, а всю соборну українську землю. Про це сказав Президент Петро Порошенко під час урочистих заходів з нагоди Дня Соборності України у Національному музеї Тараса Шевченка, передає кореспондент УНН.
“Останніми роками, у дні державних свят ми не лише згадуємо історичні постаті, а й згадуємо сучасних звитяжців — Героїв Небесної Сотні та Героїв війни за незалежність у боротьбі з російським агресором. Наші герої на сході воюють не за повернення окремих територій, а за всю соборну українську землю. Від крайньої північної точки — села Грем’яч на Чернігівщини до найпівденнішої — Форосу, що в українському Криму, від найзахіднішого села Соломонове, що на Закарпатті до найсхіднішої Ранньої Зорі на Луганщині. Загиблі герої пожертвували най ціннішим — своїми життями”, — сказав П.Порошенко.
Всі присутні вшанували пам’ять загиблих в АТО та Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання.
Нагадаємо, Президент України привітав весь український народ, діаспору з Днем Соборності України.