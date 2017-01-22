На Востоке Украины идет война за всю соборную украинскую землю - Президент

"В последние годы, в дни государственных праздников мы не только вспоминаем исторические фигуры, но и вспоминаем современных победителей - Героев Небесной Сотни и Героев войны за независимость в борьбе с российским агрессором. Наши герои на востоке воюют не за возвращение отдельных территорий, а за всю соборную украинскую землю. От крайней северной точки - села Гремяч в Черниговской области до самой южной - Фороса, что в украинском Крыму, от западного села Соломоново, что в Закарпатской области до самой восточной Ранней Зари в Луганской области. Погибшие герои пожертвовали самым ценным - своими жизнями", - сказал П.Порошенко.

Все присутствующие почтили память погибших в АТО и Героев Небесной Сотни минутой молчания.

Напомним, Президент Украины поздравил весь украинский народ, диаспору с Днем Соборности Украины.