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На сході України існує хімічна загроза – міжнародні експерти

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. На Донбасі дійсно існують проблеми хімічної загрози. Про це у четвер на прес-конференції в Києві заявив директор Міжнародного центру з хімічного захисту та безпеки (ICCSS) у Варшаві Кшиштоф Патурей, передає кореспондент УНН.

На сході України існує хімічна загроза – міжнародні експерти

"Не слід забувати, що схід України був одним із центрів хімічного виробництва в Україні, Україна є "одним із найбільших хімічних виробників у Європі. Внаслідок конфлікту кілька об'єктів і установ довелось залишити (на непідконтрольних територіях – ред.). Є місця, склади з речовинами, хімікати, які ніхто не доглядає, вони не захищені. Тому існують реальні загрози щодо ситуації з "хімічним питанням" стороні на сході України", - заявив він.

Зі свого боку, координатор проектів ОБСЄ в Україні посол Вайдотас Верба заявив, що організація "намагається донести всім сторонам, що хімічна загроза є дуже серйозним питанням".

Нагадаємо, існує загроза техногенної катастрофи на шахтах Луганської області.

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