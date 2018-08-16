На сході України існує хімічна загроза – міжнародні експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На Донбасі дійсно існують проблеми хімічної загрози. Про це у четвер на прес-конференції в Києві заявив директор Міжнародного центру з хімічного захисту та безпеки (ICCSS) у Варшаві Кшиштоф Патурей, передає кореспондент УНН.
"Не слід забувати, що схід України був одним із центрів хімічного виробництва в Україні, Україна є "одним із найбільших хімічних виробників у Європі. Внаслідок конфлікту кілька об'єктів і установ довелось залишити (на непідконтрольних територіях – ред.). Є місця, склади з речовинами, хімікати, які ніхто не доглядає, вони не захищені. Тому існують реальні загрози щодо ситуації з "хімічним питанням" стороні на сході України", - заявив він.
Зі свого боку, координатор проектів ОБСЄ в Україні посол Вайдотас Верба заявив, що організація "намагається донести всім сторонам, що хімічна загроза є дуже серйозним питанням".
Нагадаємо, існує загроза техногенної катастрофи на шахтах Луганської області.