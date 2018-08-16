На востоке Украины существует химическая угроза - международные эксперты

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 10898 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 31216 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 16351 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 60223 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 138896 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 245842 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 188633 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 253566 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 281453 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 222725 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6.3м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 42491 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 47867 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 40557 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 36600 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 15765 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 2776 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 314521 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 284559 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 369333 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 523466 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 10535 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 48390 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 253573 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 92924 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 88345 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

На востоке Украины существует химическая угроза - международные эксперты

Киев • УНН

 • 19948 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. На Донбассе действительно существуют проблемы химической угрозы. Об этом в четверг на пресс-конференции в Киеве заявил директор Международного центра по химической защиты и безопасности (ICCSS) в Варшаве Кшиштоф Патурей, передает корреспондент УНН.

На востоке Украины существует химическая угроза - международные эксперты

"Не следует забывать, что восток Украины был одним из центров химического производства в Украине, Украина является "одним из крупнейших химических производителей в Европе. В результате конфликта несколько объектов и учреждений пришлось оставить (на неподконтрольных территориях - ред.). Есть места, склады с веществами, химикаты, за которыми никто не ухаживает, они не защищены. Поэтому существуют реальные угрозы относительно ситуации с "химическим вопросом" стороне на востоке Украины", - заявил он.

Со своей стороны, координатор проектов ОБСЕ в Украине посол Вайдотас Верба заявил, что организация "пытается донести всем сторонам, что химическая угроза является очень серьезным вопросом".

Напомним, существует угроза техногенной катастрофы на шахтах Луганской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.14
Bitcoin
$76,264.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.08
Золото
$3,040.96
Ethereum
$1,483.72