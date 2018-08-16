На востоке Украины существует химическая угроза - международные эксперты

"Не следует забывать, что восток Украины был одним из центров химического производства в Украине, Украина является "одним из крупнейших химических производителей в Европе. В результате конфликта несколько объектов и учреждений пришлось оставить (на неподконтрольных территориях - ред.). Есть места, склады с веществами, химикаты, за которыми никто не ухаживает, они не защищены. Поэтому существуют реальные угрозы относительно ситуации с "химическим вопросом" стороне на востоке Украины", - заявил он.



Со своей стороны, координатор проектов ОБСЕ в Украине посол Вайдотас Верба заявил, что организация "пытается донести всем сторонам, что химическая угроза является очень серьезным вопросом".



Напомним, существует угроза техногенной катастрофы на шахтах Луганской области.