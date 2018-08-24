На Сході України чоловік викрав та зґвалтував хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На Сході правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у викраденні та зґвалтуванні дитини. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні (23 серпня, - ред.) на Сході поліцією затриманий 34-річний раніше засуджений покидьок, який вчора викрав на вулиці хлопчика 2005 року народження, закрив його у підвалі свого будинку, зв’язав руки та протягом тривалого часу ґвалтував неприродним способом. Тільки дивом дитина самостійно змогла вибратися з підвалу та дістатися до свого дому", - написав Аброськін.
За словами затриманого, ввечері він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, йшов вулицею, зустрів невідомого хлопчика і запропонував йому заробити грошей.
"Хлопчик спитав, що треба робити, після чого я взяв його за руку і привів до себе додому. Там я закрив хлопчика у підвалі та пішов в магазин, де придбав презервативи та спиртні напої, після чого повернувся до свого будинку. Потім вступив з хлопчиком в статеві відносини неприродним способом, після чого знову залишив його у підвалі", - навів Аброськін слова затриманого.
Нагадаємо, поліція затримала чоловіка за ґвалтування своєї доньки, хворої на ДЦП.