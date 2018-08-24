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На Востоке Украины мужчина похитил и изнасиловал мальчика

Киев • УНН

 • 12642 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. На Востоке правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в похищении и изнасиловании ребенка. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.

На Востоке Украины мужчина похитил и изнасиловал мальчика

"Сегодня (23 августа - ред.) на Востоке полицией задержан 34-летний ранее судимый подонок, который вчера похитил на улице мальчика 2005 года рождения, закрыл его в подвале своего дома, связал руки и в течение длительного времени насиловал в извращенной форме. Только чудом ребенок самостоятельно смог выбраться из подвала и добраться до своего дома", - написал Аброськин.

По словам задержанного, вечером он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице, встретил неизвестного мальчика и предложил ему заработать денег.

"Мальчик спросил, что надо делать, после чего я взял его за руку и привел к себе домой. Там я закрыл мальчика в подвале и пошел в магазин, где приобрел презервативы и спиртные напитки, после чего вернулся в свой дом. Затем вступил с мальчиком в половые отношения неестественным способом, после чего снова оставил его в подвале", - привел Аброськин слова задержанного.

Напомним, полиция задержала мужчину за насилие своей дочери, больной ДЦП.

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