На Шулявському шляхопроводі завтра перекриють з'їзди
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У суботу, 18 серпня, із 06:00 перекриватимуть з’їзди Шулявського шляхопроводу з метою винесення інженерних мереж із зони виконання робіт та подальшої реалізації будівельних робіт. Про це повідомила прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, передає УНН.
“На транспортній розв’язці на перетині проспекту Перемоги та вул. Вадима Гетьмана (Шулявський шляхопровід) перекриватимуться з’їзди з вул. Вадима Гетьмана на проспект Перемоги та з’їзд із проспекту Перемоги на вул. Олександра Довженка”, — йдеться у повідомленні.
Шляхи об’їзду організовано за наступною схемою:
• вул. Борщагівська — проспект Повітрофлотський — шляхопровід Повітрофлотський;
• вул. Зоологічна — вул. Дегтярівська — вул. Олександра Довженка.
Також у зв’язку з цим вносяться зміни в рух громадського транспорту.
Автобуси маршруту № 2 слідуватимуть за наступною схемою: від вул. Булгакова до станції метро “Шулявська” за постійною схемою, далі: просп. Перемоги — вул. Шолуденка — вул. Борщагівська — вул. Гарматна — бульвар Вацлава Гавела, далі — за постійною схемою.
Додатково на час виконання робіт з реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Вадима Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах на ділянках з’їздів з вул. Вадима Гетьмана на просп. Перемоги та з просп. Перемоги на вул. Олександра Довженка вносяться зміни у виїзди та заїзди тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 26, 39, 41, 93Н тролейбусного депо № 2.
Нагадаємо, з 28 липня до 20 серпня на перетині просп. Комарова та б-р Вацлава Гавела буде закрито рух транспорту.