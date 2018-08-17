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На Шулявском путепроводе завтра перекроют съезды

Киев • УНН

 • 10387 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В субботу, 18 августа, с 06:00 перекроют съезды Шулявского путепровода с целью вынесения инженерных сетей из зоны производства работ и дальнейшей реализации строительных работ. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.

На Шулявском путепроводе завтра перекроют съезды

“На транспортной развязке на пересечении проспекта Победы и ул. Вадима Гетьмана (Шулявский путепровод) будут перекрываться съезды с ул. Вадима Гетьмана на проспект Победы и съезд с проспекта Победы на ул. Александра Довженко”, - говорится в сообщении.

Пути объезда организованы по следующей схеме:

• ул. Борщаговская — проспект Воздухофлотский — путепровод Воздухофлотский;
• ул. Зоологическая — ул. Дегтяревская — ул. Александра Довженко.

Также в связи с этим вносятся изменения в движение общественного транспорта.

Автобусы маршрута № 2 будут следовать по следующей схеме: от ул. Булгакова до станции метро “Шулявская” по постоянной схеме, далее: пр. Победы — ул. Шолуденко — ул. Борщаговская — ул. Гарматная — бульвар Вацлава Гавела, далее — по постоянной схеме.

Дополнительно на время выполнения работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах на участках съездов с ул. Вадима Гетьмана на просп. Победы и с просп. Победы на ул. Александра Довженко вносятся изменения во выезды и заезды троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 26, 39, 41, 93Н троллейбусного депо № 2.

Напомним, с 28 июля до 20 августа на пересечении просп. Комарова б-р Вацлава Гавела будет закрыто движение транспорта.

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