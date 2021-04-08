На Шрі-Ланці конкурс краси закінчився бійкою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Оголошення переможниці конкурсу краси “Місіс Шрі-Ланка” закінчилося конфліктом, з переможниці на сцені зірвали корону. У переможниці забрали корону, оскільки її запідозрили в тому, що вона розлучена. У конкурсі можуть брати участь лише заміжні жінки. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Переможницею спершу оголосили Пушпіку Де Сільву, на її голові закріпили корону. Однак через декілька хвилин переможниця 2019 року Кароліна Журі вирішила зробити оголошення.
За її словами, Де Сільва не може отримати звання Місіс Шрі-Ланка, оскільки вона розлучена. Тому корону треба передати учасниці, яка посіла друге місце.
Кароліна Журі спершу без успіху намагалася зняти корону з Де Сільви. Врешті-решт корону зняли й передали новій переможниці, а Де Сільва пішла зі сцени.
Організатори конкурсу вибачилися перед Де Сільвою та повернули їй титул і корону. Переможниця розповіла, що вона не розлучена, але зараз не проживає зі своїм чоловіком.
За словами Де Сільви, вона зазнала травми голови через інцидент на сцені, а також пообіцяла звернутися до суду через образливий спосіб поводження з нею.
"На Шрі-Ланці багато самотніх мам, які страждають, як і я. Ця корона присвячена одиноким матерям, яким доводиться самим виховувати дітей", — заявила Де Сільва після інциденту.
Наразі поліція розпочала розслідування ситуації на конкурсі й уже допитала Кароліну Журі та організатора "Місіс Шрі-Ланка".
Довідка
"Місіс світу" — це конкурс краси для заміжніх жінок, аналогічний конкурсу "Міс світу". Його організовують із 1985 року.