На Шри-Ланке конкурс красоты закончился дракой

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Объявление победительницы конкурса красоты "Миссис Шри-Ланка" закончилось конфликтом, с победительницы на сцене сорвали корону. У победительницы забрали корону, так как ее заподозрили в том, что она разведена. В конкурсе могут принимать участие только замужние женщины. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.