На Шри-Ланке конкурс красоты закончился дракой
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Объявление победительницы конкурса красоты "Миссис Шри-Ланка" закончилось конфликтом, с победительницы на сцене сорвали корону. У победительницы забрали корону, так как ее заподозрили в том, что она разведена. В конкурсе могут принимать участие только замужние женщины. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Победительницей сначала объявили Пушпику Де Сильву, на ее голове закрепили корону. Однако через несколько минут победительница 2019 года Каролина Жюри решила сделать объявление.
По ее словам, Де Сильва не может получить звание Миссис Шри-Ланка, поскольку она разведена. Поэтому корону надо передать участнице, которая заняла второе место.
Каролина Жюри сначала безуспешно пыталась снять корону с Де Сильвы. В конце концов корону сняли и передали новой победительнице, а Де Сильва ушла со сцены.
Организаторы конкурса извинились перед Де Сильвой и вернули ей титул и корону. Победительница рассказала, что она не разведена, но сейчас не проживает со своим мужем.
По словам Де Сильвы, она получила травму головы из-за инцидента на сцене, а также пообещала обратиться в суд из-за оскорбительного способа обращения с ней.
"На Шри-Ланке много одиноких мам, страдающих, как и я. Эта корона посвящена одиноким матерям, которым приходится самим воспитывать детей", - заявила Де Сильва после инцидента.
Сейчас полиция начала расследование ситуации на конкурсе и уже допросила Каролину Жюри и организатора "Миссис Шри-Ланка".
Справка
"Миссис мира" - это конкурс красоты для замужних женщин, аналогичный конкурсу "Мисс мира". Его организуют с 1985 года.