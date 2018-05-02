На середню зарплату українець може купити на третину менше сала

“У 2018 році на середню зарплату українець може купити сала на третину менше, ніж минулоріч (березень до березня, — ред.)”, — зауважив Дорошенко.

Зокрема, за даними асоціації, за рік купівельна спроможність впала на 30%. Якщо в березні минулого року українець на середню заробітну плату міг купити 168 кг продукту, то в березні 2018 — 117 кг. Це при тому, що середня зарплата в Україні за цей період зросла на 24%, тобто з 6 752 до 8 382 грн.

У регіональному розрізі найбільше сала можуть придбати жителі Волинської і Рівненської областей — по 145 кг за середню зарплату регіону, а також Запорізької області — 137 кг. Найменше сала можуть дозволити собі купити жителі Чернігівщини — 92 кг, а також Одещини, Харківщини та Херсонщини — по 94 кг у кожній.

“За рік найбільше зменшилась купівельна спроможність, вимірювана в салі, у Миколаївській і Київській областях — на 75 кг і 69 кг відповідно жителі цих регіонів можуть купувати цього продукту менше”, — уточнив Дорошенко.

При цьому, жителі Києва цього року можуть купити на середню зарплату на 40 кг менше сала. Так, у 2017 році при зарплаті 11 010 грн кияни могли купити 165 кг сала, то у 2018 році при зарплаті 13 388 грн вони можуть придбати лише 125 кг сала.

Експерт також звернув увагу на велику нерівномірність у розмірі середньої зарплати у регіонах України і ціною сала, а також на те, що сало стало соціальним продуктом № 1 за рівнем зростання вартості минулого року. Торік воно зросло в ціні на 67% та лише цього року за рахунок імпорту відбувається здешевлення.

Нагадаємо, експерт спрогнозував зниження цін на овочі борщового набору. На початку — в середині травня ціни мають піти вниз.