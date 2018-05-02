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На середню зарплату українець може купити на третину менше сала

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У 2018 році на середню зарплату українець може купити сала на третину менше, ніж минулого року. Про це у Facebook повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.

На середню зарплату українець може купити на третину менше сала

“У 2018 році на середню зарплату українець може купити сала на третину менше, ніж минулоріч (березень до березня, — ред.)”, — зауважив Дорошенко.

Зокрема, за даними асоціації, за рік купівельна спроможність впала на 30%. Якщо в березні минулого року українець на середню заробітну плату міг купити 168 кг продукту, то в березні 2018 — 117 кг. Це при тому, що середня зарплата в Україні за цей період зросла на 24%, тобто з 6 752 до 8 382 грн.

У регіональному розрізі найбільше сала можуть придбати жителі Волинської і Рівненської областей — по 145 кг за середню зарплату регіону, а також Запорізької області — 137 кг. Найменше сала можуть дозволити собі купити жителі Чернігівщини — 92 кг, а також Одещини, Харківщини та Херсонщини — по 94 кг у кожній.

“За рік найбільше зменшилась купівельна спроможність, вимірювана в салі, у Миколаївській і Київській областях — на 75 кг і 69 кг відповідно жителі цих регіонів можуть купувати цього продукту менше”, — уточнив Дорошенко.

При цьому, жителі Києва цього року можуть купити на середню зарплату на 40 кг менше сала. Так, у 2017 році при зарплаті 11 010 грн кияни могли купити 165 кг сала, то у 2018 році при зарплаті 13 388 грн вони можуть придбати лише 125 кг сала.

Експерт також звернув увагу на велику нерівномірність у розмірі середньої зарплати у регіонах України і ціною сала, а також на те, що сало стало соціальним продуктом № 1 за рівнем зростання вартості минулого року. Торік воно зросло в ціні на 67% та лише цього року за рахунок імпорту відбувається здешевлення.

Нагадаємо, експерт спрогнозував зниження цін на овочі борщового набору. На початку — в середині травня ціни мають піти вниз.

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