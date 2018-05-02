На среднюю зарплату украинец может купить на треть меньше сала

“В 2018 году на среднюю зарплату украинец может купить сала на треть меньше, чем в прошлом (март к марту, — ред.)”, — отметил Дорошенко.

В частности, по данным ассоциации, за год покупательская способность упала на 30%. Если в марте прошлого года украинец на среднюю заработную плату мог купить 168 кг продукта, то в марте 2018 года — 117 кг. Это при том, что средняя зарплата в Украине за этот период выросла на 24%, то есть с 6 752 до 8 382 грн.

В региональном разрезе больше всего сала могут приобрести жители Волынской и Ровенской областей — по 145 кг за среднюю зарплату региона, а также Запорожской области — 137 кг. Меньше всего сала могут позволить себе купить жители Черниговщины — 92 кг, а также Одесской, Харьковской и Херсонской областей — по 94 кг в каждой.

“За год больше всего уменьшилась покупательская способность, измеряемая в сале, в Николаевской и Киевской областях — на 75 кг и 69 кг соответственно жители этих регионов могут покупать этого продукта меньше”, — уточнил Дорошенко.

При этом, жители Киева в этом году могут купить на среднюю зарплату на 40 кг меньше сала. Так, в 2017 году при зарплате 11 010 грн киевляне могли купить 165 кг сала, то в 2018 году при зарплате 13 388 грн они могут приобрести только 125 кг сала.

Эксперт также обратил внимание на большую неравномерность в размере средней зарплаты в регионах Украины и ценой сала, а также на то, что сало стало социальным продуктом № 1 по уровню роста стоимости в прошлом году. Тогда оно выросло в цене на 67% и только в этом году за счет импорта происходит удешевление.

Напомним, эксперт спрогнозировал снижение цен на овощи борщового набора. В начале-середине мая цены должны пойти вниз.