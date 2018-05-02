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На среднюю зарплату украинец может купить на треть меньше сала

Киев • УНН

 • 8524 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В 2018 году на среднюю зарплату украинец может купить сала на треть меньше, чем в прошлом году. Об этом в Facebook сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.

На среднюю зарплату украинец может купить на треть меньше сала

“В 2018 году на среднюю зарплату украинец может купить сала на треть меньше, чем в прошлом (март к марту, — ред.)”, — отметил Дорошенко.

В частности, по данным ассоциации, за год покупательская способность упала на 30%. Если в марте прошлого года украинец на среднюю заработную плату мог купить 168 кг продукта, то в марте 2018 года — 117 кг. Это при том, что средняя зарплата в Украине за этот период выросла на 24%, то есть с 6 752 до 8 382 грн.

В региональном разрезе больше всего сала могут приобрести жители Волынской и Ровенской областей — по 145 кг за среднюю зарплату региона, а также Запорожской области — 137 кг. Меньше всего сала могут позволить себе купить жители Черниговщины — 92 кг, а также Одесской, Харьковской и Херсонской областей — по 94 кг в каждой.

“За год больше всего уменьшилась покупательская способность, измеряемая в сале, в Николаевской и Киевской областях — на 75 кг и 69 кг соответственно жители этих регионов могут покупать этого продукта меньше”, — уточнил Дорошенко.

При этом, жители Киева в этом году могут купить на среднюю зарплату на 40 кг меньше сала. Так, в 2017 году при зарплате 11 010 грн киевляне могли купить 165 кг сала, то в 2018 году при зарплате 13 388 грн они могут приобрести только 125 кг сала.

Эксперт также обратил внимание на большую неравномерность в размере средней зарплаты в регионах Украины и ценой сала, а также на то, что сало стало социальным продуктом № 1 по уровню роста стоимости в прошлом году. Тогда оно выросло в цене на 67% и только в этом году за счет импорта происходит удешевление.

Напомним, эксперт спрогнозировал снижение цен на овощи борщового набора. В начале-середине мая цены должны пойти вниз.

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