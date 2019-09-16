На сайті ВР оприлюднено текст законопроекту Держбюджету на 2020 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На офіційному сайті парламенту з’явився текст проекту Державного бюджету України на 2020 рік, повідомляє УНН.
Проект був зареєстрований у ВР вчора, 15 вересня.
Вчора ж відбулася і презентація проекту.
Як повідомляв УНН, ресурсна частина бюджету України на наступний рік становитиме понад один трильйон гривень.
Мінімальна заробітна плата у 2020 році зросте на 550 грн і становитиме 4 723 грн.
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У проекті бюджету на 2020 рік закладено 47,6 млрд грн на субсидії.
Проект бюджету розрахований виходячи з середнього курсу 28,2 грн за долар. На погашення держборгу планується спрямувати майже 440 млрд грн.