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На сайті Кабміну щомісяця публікуватиметься інформація про доходи топ-посадовців

На сайті Кабміну щомісяця публікуватиметься інформація про доходи топ-посадовців

Київ • УНН

 • 15996 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Дохід українських міністрів та їхніх заступників щомісячно буде публікуватись на сайті уряду. Про це сказав міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Третя теза, яку я хотів би обговорити – це новина. Власне, ми раптом усвідомили, що Кабінет Міністрів у постійній переписці з усіма ЗМІ щодо доходів, премій, щодо надбавок тих чи інших посадовців. Ми вирішили зробити просту штуку, ми будемо просто офіційно публікувати щомісяця всі доходи, які отримують наші топ-посадовці. Це не є таємною інформацією", - заявив Дубілет.

Зі слів міністра, це є ще одним кроком до того, щоб стати більш прозорими перед суспільством.

"На сайті Кабінету Міністрів буде публікуватись щомісяця той дохід, який отримують міністри і заступники для того, щоб не було цієї гри", - додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував підвищенну увагу до заробітних плат високопосадовців Кабміну, назвавши підвищення зарплат способом подалання корупції.

Українські Національні Новини

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