На сайт Міноборони протягом року здійснили більше тисячі кібератак - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Протягом цього року на сайт Міністерства оборони України було вчинено понад тисячу кібератак. Про це сьогодні розповів на брифінгу начальник Військ зв'язку Збройних сил України - Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу ЗСУ Володимир Рапка, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, їх було більше тисячі. Але не тільки за сайт Міністерства оборони Головне управління зв'язку відповідає. Сайт - це інтерфейс, командний пункт в частині. І ми за нього відповідаємо. Але це сайт. Головне, щоб ці DDoS-атаки не припинили роботу нашої мережі. Ось це наше головне завдання", - наголосив Рапко, відповідаючи на запитання, скільки останній рік було DDoS-атак на сайт і ресурси Міноборони.
Нагадаємо, з початку введення воєнного стану у чотири рази збільшилася кількість DDoS-атак, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення на ресурси Збройних сил України.
Раніше, 25 листопада, у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.