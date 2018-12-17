На сайт Минобороны в течение года совершили более тысячи кибератак - Генштаб

"Я думаю, их было больше тысячи. Но не только за сайт Министерства обороны Главное управление связи отвечает. Сайт - это интерфейс, командный пункт в части. И мы за него отвечаем. Но это сайт. Главное, чтобы эти DDoS-атаки не прекратили работу нашей сети. Вот это наша главная задача", - подчеркнул Рапко, отвечая на вопрос, сколько за последний год было DDoS-атак на сайт и ресурсы Минобороны.

Напомним, с начала введения военного положения в четыре раза увеличилось количество DDoS-атак, распространения вредоносного программного обеспечения ресурсами Вооруженных сил Украины.

Ранее, 25 ноября, в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.