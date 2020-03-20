На самоізоляції в Полтавській області перебуває 453 людей, що повернулися із-за кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кількість полтавців, які повертаються в область із-за кордону через загрозу коронавірусу, щодня збільшується. Сьогодні на самоізоляції перебуває вже 453 особи, що в два рази більше, ніж учора. Про це повідомив на брифінгу голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.
“Люди, які повертаються додому із неблагополучних щодо вірусу країн, мають ставати на облік до своїх сімейних лікарів та самоізолюватися на 14 днів. Найвідповідальніші це вже зробили, і ми маємо списки всіх полтавців, самоізольованих вдома. Ці особи написали розписки, а в разі порушення правил карантину, будуть притягнуті правоохоронцями до адміністративної та кримінальної відповідальності”, — говорить Олег Синєгубов.
Також голова Полтавської ОДА додав, що на Полтавщині вже є перші протоколи порушень карантину. Його, в осоновному, не дотримуються перевізники.
Нагадаємо, у Полтавській області перепрофілюють понад 2 тис. ліжок для боротьби з коронавірусом.