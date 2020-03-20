На самоізоляції в Полтавській області перебуває 453 людей, що повернулися із-за кордону

КИЇВ. 20 березня. УНН. Кількість полтавців, які повертаються в область із-за кордону через загрозу коронавірусу, щодня збільшується. Сьогодні на самоізоляції перебуває вже 453 особи, що в два рази більше, ніж учора. Про це повідомив на брифінгу голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.