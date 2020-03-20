На самоизоляции в Полтавской области находится 453 человек, вернувшихся из-за границы

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101089 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104473 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106478 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105397 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114134 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101049 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105457 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106690 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131598 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130459 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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На самоизоляции в Полтавской области находится 453 человек, вернувшихся из-за границы

На самоизоляции в Полтавской области находится 453 человек, вернувшихся из-за границы

Киев  •  УНН

 • 12996 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Количество полтавчан, которые возвращаются в область из-за границы из-за угрозы коронавируса, ежедневно увеличивается. Сегодня на самоизоляции находится уже 453 человека, что в два раза больше, чем вчера. Об этом сообщил на брифинге председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Люди, которые возвращаются домой из неблагополучных в отношении вируса стран, должны становиться на учет в своих семейных врачей и самоизолироваться на 14 дней. Самые ответственные это уже сделали, и мы имеем списки всех полтавчан, самоизольованих дома. Эти лица написали расписки, а в случае нарушения правил карантина, будут привлечены правоохранителями к административной и уголовной ответственности", - говорит Олег Синегубов.

Также председатель Полтавской ОГА добавил, что в Полтавской области уже есть первые протоколы нарушений карантина. Его в осоновном, не соблюдаются перевозчики.

Напомним, в Полтавской области перепрофилируют более 2 тыс. коек для борьбы с коронавируса.

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