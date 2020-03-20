На самоизоляции в Полтавской области находится 453 человек, вернувшихся из-за границы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Количество полтавчан, которые возвращаются в область из-за границы из-за угрозы коронавируса, ежедневно увеличивается. Сегодня на самоизоляции находится уже 453 человека, что в два раза больше, чем вчера. Об этом сообщил на брифинге председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"Люди, которые возвращаются домой из неблагополучных в отношении вируса стран, должны становиться на учет в своих семейных врачей и самоизолироваться на 14 дней. Самые ответственные это уже сделали, и мы имеем списки всех полтавчан, самоизольованих дома. Эти лица написали расписки, а в случае нарушения правил карантина, будут привлечены правоохранителями к административной и уголовной ответственности", - говорит Олег Синегубов.
Также председатель Полтавской ОГА добавил, что в Полтавской области уже есть первые протоколы нарушений карантина. Его в осоновном, не соблюдаются перевозчики.
Напомним, в Полтавской области перепрофилируют более 2 тыс. коек для борьбы с коронавируса.