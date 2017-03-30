На С.Кінга подали позов через плагіат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В американського письменника Стівена Кінга зажадали 500 мільйонів доларів за плагіат у циклі романів “Темна вежа”, передає УНН з посиланням на TMZ.
Автор коміксів The Rook Стівен Грант стверджує, що головний персонаж книг Роланд Діскейн скопійований з героя його твору Рестіна Дейна.
Так, обидва вони подорожують у часі, б’ються з монстрами, не старіють і люблять пригоди. Відзначається також, що персонажі, носять ковбойські костюми.
Грант подав на Кінга в суд. У позові зазначено, що “вкрадений” персонаж з’являвся у випусках коміксу з 1977 по 1983 рік, а американський письменник підтверджував, що читав ці видання.
“Темна вежа” — цикл з восьми романів, написаний на стику фентезі, жахів, наукової фантастики, вестерну і інших жанрів. Серія розповідає про мандри Роланда Дискейна у пошуках Темної вежі. Перша книга була видана в 1982 році, остання — в 2012-му.
Нагадаємо, у рейтингу найвисокооплачуваніших письменників 2016 року “король жахів” Стівен Кінг поділив п’яту сходинку з авторами романів-бестселерів Нора Робертс і Даніела Стіл.