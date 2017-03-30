На С.Кинга подали иск из-за плагиата
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. У американского писателя Стивена Кинга потребовали 500000000 долларов за плагиат в цикле романов "Темная башня", передает УНН со ссылкой на TMZ.
Автор комиксов The Rook Стивен Грант утверждает, что главный персонаж книг Роланд Дискейна скопирован с героя его произведения Рестина Дейна.
Так, оба они путешествуют во времени, сражаются с монстрами, не стареют и любят приключения. Отмечается также, что персонажи носят ковбойские костюмы.
Грант подал на Кинга в суд. В иске указано, что "украденный" персонаж появлялся в выпусках комикса с 1977 по 1983 год, а американский писатель утверждал, что читал эти издания.
"Темная башня" - цикл из восьми романов, написанный на стыке фэнтези, ужасов, научной фантастики, вестерна и других жанров. Серия рассказывает о путешествиях Роланда Дискейна в поисках Темной башни. Первая книга была издана в 1982 году, последняя - в 2012-м.
Напомним, в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей 2016 "король ужасов" Стивен Кинг разделил пятое место с авторами романов-бестселлеров Нора Робертс и Даниэла Стил.