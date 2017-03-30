На С.Кинга подали иск из-за плагиата

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52094 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105105 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161808 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119026 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118087 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113409 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104865 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107226 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103710 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155126 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На С.Кинга подали иск из-за плагиата

На С.Кинга подали иск из-за плагиата

Киев  •  УНН

 • 11546 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. У американского писателя Стивена Кинга потребовали 500000000 долларов за плагиат в цикле романов "Темная башня", передает УНН со ссылкой на TMZ.

Автор комиксов The Rook Стивен Грант утверждает, что главный персонаж книг Роланд Дискейна скопирован с героя его произведения Рестина Дейна.

Так, оба они путешествуют во времени, сражаются с монстрами, не стареют и любят приключения. Отмечается также, что персонажи носят ковбойские костюмы.

Грант подал на Кинга в суд. В иске указано, что "украденный" персонаж появлялся в выпусках комикса с 1977 по 1983 год, а американский писатель утверждал, что читал эти издания.

"Темная башня" - цикл из восьми романов, написанный на стыке фэнтези, ужасов, научной фантастики, вестерна и других жанров. Серия рассказывает о путешествиях Роланда Дискейна в поисках Темной башни. Первая книга была издана в 1982 году, последняя - в 2012-м.

Напомним, в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей 2016 "король ужасов" Стивен Кинг разделил пятое место с авторами романов-бестселлеров Нора Робертс и Даниэла Стил.

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