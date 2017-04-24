На Русанівській набережній та вул. А. Шептицького у Києві обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Через облаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття, 25 квітня із 06:00 до 21:00 буде обмежено рух транспорту: на Русанівський набережній на ділянці від мосту ім. Є. О. Патона в напрямку Русанівського каналу; на вул. Митрополита Андрея Шептицького (перехрестя з вул. Микільсько-Слобідською). Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"Із 06:00 до 21:00 25 квітня у зв’язку з облаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття буде обмежено рух транспорту: на Русанівський набережній на ділянці від мосту ім. Є. О. Патона в напрямку Русанівського каналу; на вул. Митрополита Андрея Шептицького (перехрестя з вул. Микільсько-Слобідською).
Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.
Як повідомляв УНН 24 квітня, на Каховському шляхопроводі у Києві 25 квітня обмежать рух транспорту.
Також на мосту Метро у Києві 26-28 квітня обмежать рух транспорту.