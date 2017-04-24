На Русанівській набережній та вул. А. Шептицького у Києві обмежать рух транспорту

"Із 06:00 до 21:00 25 квітня у зв’язку з облаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття буде обмежено рух транспорту: на Русанівський набережній на ділянці від мосту ім. Є. О. Патона в напрямку Русанівського каналу; на вул. Митрополита Андрея Шептицького (перехрестя з вул. Микільсько-Слобідською).

Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Як повідомляв УНН 24 квітня, на Каховському шляхопроводі у Києві 25 квітня обмежать рух транспорту.

Також на мосту Метро у Києві 26-28 квітня обмежать рух транспорту.