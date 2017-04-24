На Русановской набережной и ул. А. Шептицкого в Киеве ограничат движение транспорта

"С 06:00 до 21:00 25 апреля в связи с обустройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение транспорта: на Русановский набережной на участке от моста им. Е. О. Патона в направлении Русановского канала, на ул. Митрополита Андрея Шептицкого (перекресток с ул. Никольско-Слободской).

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал УНН 24 апреля, на Каховском путепроводе в Киеве 25 апреля ограничат движение транспорта.

Также на мосту Метро в Киеве 26-28 апреля ограничат движение транспорта.