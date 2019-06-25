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На росіян в ПАРЄ можуть накласти санкції

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. У Парламентській асамблеї Ради Європи на російську делегацію можуть бути накладені санкції. Про це повідомив член делегації України в ПАРЄ, народний депутат Борислав Береза в Facebook, передає УНН.

На росіян в ПАРЄ можуть накласти санкції

“Президент ПАРЄ визнала, що повноваження російської делегації оскаржені обґрунтовано і на росіян можуть бути накладені санкції. Тепер це питання передане до профільних комітетів. Ми запустили процес накладення можливих санкцій і чекаємо рішення комітетів. Так само ми заперечили можливість призначення Слуцького на позицію віце-президента ПАРЄ, як персону на яку накладено санкції ЄС за злочини проти України”, — написав Береза.

Він також заявив, що після оскарження повноважень російської делегації України покинула зал на знак протесту проти перебування делегації РФ в ПАРЄ.

Як повідомляв УНН, напередодні ПАРЄ схвалила зміни в регламенті, які відкривають дорогу до повернення делегації РФ.

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