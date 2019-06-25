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На россиян в ПАСЕ могут наложить санкции

Киев • УНН

 • 10466 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В Парламентской ассамблее Совета Европы на российскую делегацию могут быть наложены санкции. Об этом сообщил член делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат Борислав Береза в Facebook, передает УНН.

На россиян в ПАСЕ могут наложить санкции

“Президент ПАСЕ признала, что полномочия российской делегации оспорены обоснованно и на россиян могут быть наложены санкции. Теперь этот вопрос передан в профильные комитеты. Мы запустили процесс наложения возможных санкций и ждем решение комитетов. Так же мы оспорили возможность назначение Слуцкого на позицию вице-президента ПАСЕ, как персону на которую наложены санкции ЕС за преступления против Украины”, — написал Берёза.

Он также заявил, что после оспаривания полномочий российской делегации Украина покинула зал в знак протеста против нахождения делегации РФ в ПАСЕ.

Как сообщал УНН, накануне ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, которые открывают дорогу к возвращению делегации РФ.

Украинские Национальные Новости

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