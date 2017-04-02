На розгляді у Генпрокуратури і НАБУ 1,2 млн справ - Ю.Луценко

“Ми зараз створюємо спільні групи розслідування і спільні прокуратури. Я їм пропоную справу, а вони міркують, хочуть вони її розслідувати чи ні. Якщо хочуть — будуть зобов’язані, якщо ні — то ні”, — розповів він.

Таке рішення було прийнято з метою уникнення конфліктів із якими зіштовхнулися установи.

“Проблема в тому, що ГПУ набагато більша за НАБУ. У нас 10 тис. співробітників, з них — 800 слідчих. У НАБУ — 220 детективів. Разом на нас відповідальність за 150 тис. державних посадовців, зараз на розгляді перебуває 1,2 млн справ... Мої співробітники заробляють у 20 разів менше, ніж детективи НАБУ. І коли вони спіймають "велику рибу“, то зазвичай прагнуть власноруч передати таку справу до суду, щоб, принаймні, отримати схвальну оцінку. У цьому полягає конфлікт”, — пояснив Ю.Луценко.

Крім цього, для налагодження роботи НАБУ прийнято рішення про створення “аудит-моніторингу” з трьох людей, які повинні контролювати бюро.

Як передавав УНН, Антикорупційний комітет Ради оголосить конкурс на аудитора НАБУ 5 квітня.