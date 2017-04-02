На рассмотрении в Генпрокуратуре и НАБУ 1,2 млн дел - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Вместе на ГПУ и НАБУ ответственность за 150 тыс. государственных чиновников, сейчас на рассмотрении находится 1,2 млн дел. Об этом в интервью изданию Bild сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Мы сейчас создаем совместные группы расследования и общие прокуратуры. Я им предлагаю дело, а они рассуждают, хотят ли они его расследовать или нет. Если хотят - будут обязаны, если нет - то нет ", - рассказал он.
Такое решение было принято во избежание конфликтов с которыми столкнулись учреждения.
"Проблема в том, что ГПУ гораздо больше НАБУ. У нас 10 тыс. сотрудников, из них - 800 следователей. В НАБУ - 220 детективов. Итого на нас ответственность за 150 тыс. государственных чиновников, сейчас на рассмотрении находится 1,2 млн дел ... Мои сотрудники зарабатывают в 20 раз меньше, чем детективы НАБУ. И когда они поймают "большую рыбу", то обычно стремятся собственноручно передать такое дело в суд, чтобы, по крайней мере, получить положительную оценку. В этом заключается конфликт", - пояснил Ю.Луценко.
Кроме этого, для налаживания работы НАБУ принято решение о создании "аудит-мониторинга" из трех человек, которые должны контролировать бюро.
Как сообщал УНН, Антикоррупционный комитет Верховной Рады объявит конкурс на аудитора НАБУ 5 апреля.