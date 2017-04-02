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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52094 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105105 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161808 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119026 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118087 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113408 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104863 просмотра

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На рассмотрении в Генпрокуратуре и НАБУ 1,2 млн дел - Ю.Луценко

На рассмотрении в Генпрокуратуре и НАБУ 1,2 млн дел - Ю.Луценко

Киев  •  УНН

 • 13705 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Вместе на ГПУ и НАБУ ответственность за 150 тыс. государственных чиновников, сейчас на рассмотрении находится 1,2 млн дел. Об этом в интервью изданию Bild сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Мы сейчас создаем совместные группы расследования и общие прокуратуры. Я им предлагаю дело, а они рассуждают, хотят ли они его расследовать или нет. Если хотят - будут обязаны, если нет - то нет ", - рассказал он.

Такое решение было принято во избежание конфликтов с которыми столкнулись учреждения.

"Проблема в том, что ГПУ гораздо больше НАБУ. У нас 10 тыс. сотрудников, из них - 800 следователей. В НАБУ - 220 детективов. Итого на нас ответственность за 150 тыс. государственных чиновников, сейчас на рассмотрении находится 1,2 млн дел ... Мои сотрудники зарабатывают в 20 раз меньше, чем детективы НАБУ. И когда они поймают "большую рыбу", то обычно стремятся собственноручно передать такое дело в суд, чтобы, по крайней мере, получить положительную оценку. В этом заключается конфликт", - пояснил Ю.Луценко.

Кроме этого, для налаживания работы НАБУ принято решение о создании "аудит-мониторинга" из трех человек, которые должны контролировать бюро.

Как сообщал УНН, Антикоррупционный комитет Верховной Рады объявит конкурс на аудитора НАБУ 5 апреля.

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