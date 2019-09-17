На робітника у сталеварному цеху на Полтавщині впала балка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. На чоловіка у цеху на сталеварному заводі у місті Кременчук на Полтавщині впала балка, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
"16 вересня до Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування з діагнозом: відкритий перелом гомілки, рублена рана гомілки госпіталізований громадянин М. 1972 року народження, мешканець міста Кременчука. За попередніми даними, потерпілий отримав травми під час виконання трудових обов’язків, внаслідок падіння на нього балки в цеху сталеварного заводу", - вказали в управлінні.
Стан здоров’я чоловіка, як зазначається, – середньої тяжкості.
Нагадаємо, чоловік загинув під завалами стелі на Полтавщині.