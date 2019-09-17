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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 55268 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110762 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102619 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109722 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119406 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148137 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148551 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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На рабочего в сталеварном цеху в Полтавской области упала балка

На рабочего в сталеварном цеху в Полтавской области упала балка

Киев  •  УНН

 • 10001 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. На мужчину в цехе на сталеварном заводе в городе Кременчуг Полтавской области упала балка, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

"16 сентября в Кременчугскую больницу интенсивного лечения с диагнозом: открытый перелом голени, рубленая рана голени госпитализирован гражданин М. 1972 года рождения, житель города Кременчуга. По предварительным данным, пострадавший получил травмы во время выполнения трудовых обязанностей, в результате падения на него балки в цехе сталеварного завода", - указали в управлении.

Состояние здоровья мужчины, как отмечается, - средней тяжести.

Напомним, мужчина погиб под завалами потолка в Полтавской области.

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