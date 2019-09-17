На рабочего в сталеварном цеху в Полтавской области упала балка

"16 сентября в Кременчугскую больницу интенсивного лечения с диагнозом: открытый перелом голени, рубленая рана голени госпитализирован гражданин М. 1972 года рождения, житель города Кременчуга. По предварительным данным, пострадавший получил травмы во время выполнения трудовых обязанностей, в результате падения на него балки в цехе сталеварного завода", - указали в управлении.

Состояние здоровья мужчины, как отмечается, - средней тяжести.

Напомним, мужчина погиб под завалами потолка в Полтавской области.