На рабочего в сталеварном цеху в Полтавской области упала балка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. На мужчину в цехе на сталеварном заводе в городе Кременчуг Полтавской области упала балка, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.
"16 сентября в Кременчугскую больницу интенсивного лечения с диагнозом: открытый перелом голени, рубленая рана голени госпитализирован гражданин М. 1972 года рождения, житель города Кременчуга. По предварительным данным, пострадавший получил травмы во время выполнения трудовых обязанностей, в результате падения на него балки в цехе сталеварного завода", - указали в управлении.
Состояние здоровья мужчины, как отмечается, - средней тяжести.
Напомним, мужчина погиб под завалами потолка в Полтавской области.