На Різдво стане чинним закон, який дозволяє військовим розривати контракт в “особливий період”

Зокрема, законом встановлюється, що право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати його продовження.

Відповідно до документа, звільнитися мають право військові, що уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом.

Законом також вносяться зміни до закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, пов’язані з унормуванням деяких інших питань щодо прийняття, проходження, звільнення з військової служби. Зміни до Кодексу законів про працю України та закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” врегульовуються питання збереження соціальних пільг військовослужбовців.

Нагадаємо, 4 січня 2017 року Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо удосконалення порядку проходження військової служби, зокрема, що дає можливість військовослужбовцям-контрактникам в особливий період за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби.