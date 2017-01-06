На Рождество вступит в силу закон, который позволяет военным разрывать контракт в "особый период"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" и вступает в силу 7 января 2017 г., передает УНН.
В частности, законом устанавливается, что право на освобождение от военной службы приобретают военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслуживших не менее 18 месяцев с даты его продления.
Согласно документу, уволиться вправе военные, которые заключили контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.
Законом также вносятся изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", связанные с нормированием других вопросов принятия, прохождения, увольнения с военной службы. Изменения в Кодекс законов о труде Украины и закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" регулируются вопросы сохранения социальных льгот военнослужащих.
Напомним, 4 января 2017 г. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о совершенствовании порядка прохождения военной службы, в частности, что дает возможность военнослужащим-контрактникам в особый период по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы.