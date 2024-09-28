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На Рівненщині уламки збитого дрона пошкодили ЛЕП

На Рівненщині уламки збитого дрона пошкодили ЛЕП

Київ • УНН

 • 15366 перегляди

Вночі на Рівненщині сили ППО збили ворожий БПЛА. Уламки пошкодили ЛЕП, паркан та альтанку приватного господарства, 70 споживачів залишились без світла. Постраждалих немає.

У Рівненській області вночі уламки збитого БПЛА пошкодили лінію електропередач, а також паркан та альтанку на території приватного господарства. Обійшлось без постраждалих, без світла опинились 70 споживачів, повідомив у суботу начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає УНН

Сили ППО цієї ночі збили над Рівненщиною повітряну ціль ворога. Уламки під час падіння пошкодили повітряну лінію електропередач, а також паркан та альтанку на території приватного господарства

- написав Коваль у Telegram. 

За його словами, люди не постраждали. Втім без світла залишилось 70 споживачів.

На місці працюють відповідні служби.

На Полтавщині уламки ворожих БПЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру, є знеструмлення28.09.24, 10:01 • 16275 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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