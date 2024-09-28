На Рівненщині уламки збитого дрона пошкодили ЛЕП
Київ • УНН
Вночі на Рівненщині сили ППО збили ворожий БПЛА. Уламки пошкодили ЛЕП, паркан та альтанку приватного господарства, 70 споживачів залишились без світла. Постраждалих немає.
У Рівненській області вночі уламки збитого БПЛА пошкодили лінію електропередач, а також паркан та альтанку на території приватного господарства. Обійшлось без постраждалих, без світла опинились 70 споживачів, повідомив у суботу начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає УНН.
Сили ППО цієї ночі збили над Рівненщиною повітряну ціль ворога. Уламки під час падіння пошкодили повітряну лінію електропередач, а також паркан та альтанку на території приватного господарства
За його словами, люди не постраждали. Втім без світла залишилось 70 споживачів.
На місці працюють відповідні служби.
На Полтавщині уламки ворожих БПЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру, є знеструмлення28.09.24, 10:01 • 16275 переглядiв