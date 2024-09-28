На Ровенщине обломки сбитого дрона повредили ЛЭП
Киев • УНН
Ночью на Ривненщине силы ПВО сбили вражеский БПЛА. Обломки повредили ЛЭП, забор и беседку частного хозяйства, 70 потребителей остались без света. Пострадавших нет.
В Ровенской области ночью обломки сбитого БПЛА повредили линию электропередач, а также забор и беседку на территории частного хозяйства. Обошлось без пострадавших, без света оказались 70 потребителей, сообщил в субботу начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, передает УНН.
Силы ПВО этой ночью сбили над Ривненской областью воздушную цель врага. Обломки при падении повредили воздушную линию электропередач, а также забор и беседку на территории частного хозяйства
По его словам, люди не пострадали. Впрочем, без света осталось 70 потребителей.
На месте работают соответствующие службы.
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