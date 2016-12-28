На Рівненщину повернуть Нацгвардію для боротьби нелегальним видобутком бурштину
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Оперативний штаб для боротьби з нелегальними копачами бурштину повернеться на Рівненщину. Про це на першому брифінгу сказав новий начальник управління Національної поліції в Рівненській області Валерій Присяжнюк, передає кореспондент УНН.
За його словами, сьогодні до Рівного вже приїхали силовики, які мають відновити роботу оперативного штабу.
Своїм головним завдання новий керівник називає боротьбу з корупцією в поліцейських рядах. Також він пообіцяв негайно звільняти офіцерів за корупцію. Водночас В.Присяжнюк наголосив, що має покращити безпеку на вулицях і поліпшити розкриття злочинів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, вчора поліції Рівненщини представили нового керівника.