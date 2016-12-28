На Рівненщину повернуть Нацгвардію для боротьби нелегальним видобутком бурштину

За його словами, сьогодні до Рівного вже приїхали силовики, які мають відновити роботу оперативного штабу.

Своїм головним завдання новий керівник називає боротьбу з корупцією в поліцейських рядах. Також він пообіцяв негайно звільняти офіцерів за корупцію. Водночас В.Присяжнюк наголосив, що має покращити безпеку на вулицях і поліпшити розкриття злочинів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, вчора поліції Рівненщини представили нового керівника.