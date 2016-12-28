В Ровенскую область вернут Нацгвардию для борьбы с нелегальной добычей янтаря
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 28 декабря. УНН. Оперативный штаб для борьбы с нелегальными копателями янтаря вернется в Ровенскую область. Об этом на первом брифинге сказал новый начальник управления Национальной полиции в Ровенской области Валерий Присяжнюк, передает корреспондент УНН.
По его словам, сегодня в Ровно уже приехали силовики, которые должны восстановить работу оперативного штаба.
Своей главной задачей новый руководитель называет борьбу с коррупцией в полицейских рядах. Также он пообещал незамедлительно увольнять офицеров за коррупцию. В то же время В.Присяжнюк отметил, что должен улучшить безопасность на улицах и улучшить раскрытие преступлений.
Напомним, как сообщал УНН, вчера полиции Ровенской области представили нового руководителя.