На Рівненщині жінку затримали за утоплення двох синів у кар'єрі

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"За даними слідства, 23 серпня 2023 року жінка втопила своїх синів 7 та 6 років у водоймі в межах колишнього кар'єру у Вараському районі", - ідеться у повідомленні.

Як вказують у прокуратурі, спочатку вона занурила старшого сина у воду і утримувала в такому положенні, поки він не перестав чинити опір.

Вийшовши на берег, за даними прокуратури, мати взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. Вона стояла на тому ж помості і споглядала неминучість утоплення, повідомили у прокуратурі.

Жительці міста Вараш повідомлено про підозру в умисному вбивстві двох малолітніх осіб (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Правоохоронці затримали жінку, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

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