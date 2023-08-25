В Ровенской области женщину задержали за утопление двух сыновей в карьере

Детали

"По данным следствия, 23 августа 2023 года женщина утопила своих сыновей 7 и 6 лет в водоеме в пределах бывшего карьера в Варашском районе", - говорится в сообщении.

Как указывают в прокуратуре, сначала она погрузила старшего сына в воду и удерживала в таком положении, пока он не перестал сопротивляться.

Выйдя на берег, по данным прокуратуры, мать взяла за руку младшего сына и повела его к деревянному помосту, под которым была значительная глубина, и толкнула в воду, зная, что тот не умеет плавать. Она стояла на том же помосте и созерцала неизбежность утопления, сообщили в прокуратуре.

Жительнице города Вараш сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух малолетних лиц (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Правоохранители задержали женщину, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области возле высоковольтной башни нашли тело подростка: предварительная причина гибели – самоубийство