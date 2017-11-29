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На Рівненщині зафіксовано третій випадок ботулізму

На Рівненщині зафіксовано третій випадок ботулізму

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Рівненській області зафіксовано третій випадок захворювання на ботулізм. Про це УНН  повідомили у Рівненському обласному лабораторному центрі МОЗ. 

"На ботулізм захворіла 51-річна жителька райцентру Гоща. Хвору госпіталізували в інфекційне відділення районної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ботулізм фахівці підтвердили лабораторно.

"Жінці ввели протиботулінічну сироватку, її стан покращився. Симптоми отруєння в інших осіб, які вживали разом з нею продукти, відсутні. Також дослідження не показали, яким продуктом отруїлася жінка", - додали у відомстві.

Крім того повідомляється, що з початку 2017 року це вже третій випадок ботулізму в Рівненській області.

За даними МОЗ, цього року в Україні вже більше 90 людей захворіло на ботулізм.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка спалахи ботулізму у різних регіонах України є наслідком дії мораторію на перевірки бізнесу.

"Це наслідок безконтрольності, яку допустила держава, знищивши, можливо, не досконалу, але ж працюючу систему контролю за якістю та безпечністю продуктів харчування. Також — це є наслідком мораторію на перевірки бізнесу, який вже не перший рік просто блокує можливості контролерів хоч якось попереджати трагічні наслідки," - зазначив нардеп.

Додамо, що на думку голови асоціації торгових мереж О.Дорошенка, система захисту прав споживачів в Україні повністю зруйнована.

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