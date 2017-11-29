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В Ровенской области зафиксирован третий случай ботулизма

В Ровенской области зафиксирован третий случай ботулизма

Киев  •  УНН

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РОВНО-КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Ровенской области зафиксировано третий случай заболевания ботулизмом. Об этом УНН сообщили в Ровенском областном лабораторном центре МЗ.

"На ботулизм заболела 51-летняя жительница райцентра Гоща. Больную госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ботулизм специалисты подтвердили лабораторно.

"Женщине ввели противоботулиническую сыворотку, ее состояние улучшилось. Симптомы отравления у других лиц, принимавших вместе с ней продукты, отсутствуют. Также исследования не показали, каким продуктом отравился женщина", - добавили в ведомстве.

Кроме того сообщается, что с начала 2017 это уже третий случай ботулизма в Ровенской области.

По данным Минздрава, в этом году в Украине уже более 90 человек заболели ботулизмом.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко вспышки ботулизма в различных регионах Украины является следствием действия моратория на проверки бизнеса.

"Это следствие бесконтрольности, которую допустила государство, уничтожив, возможно не совершенную, но работающую систему контроля за качеством и безопасностью продуктов питания. Также - это следствие моратория на проверки бизнеса, который уже не первый год просто блокирует возможности контроллеров хоть как-то предупреждать трагические последствия", - отметил нардеп.

Добавим, что по мнению председателя ассоциации торговых сетей О.Дорошенка, система защиты прав потребителей в Украине полностью разрушена.

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