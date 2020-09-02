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На Рівненщині за добу виявили понад 100 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 19584 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Станом на вечір 1 вересня на Рівненщині зареєстровано 101 новий інфікований COVID-19. Про це у своєму Фейсбук повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.

На Рівненщині за добу виявили понад 100 нових випадків COVID-19

"Станом на вечір 1 вересня на Рівненщині зареєстровано 101 новий випадок захворювання на COVID-19", - повідомив Коваль.

Він додав, що вік хворих склав від 1 до 78 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 9396 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. В області зареєстровано 132 летальних випадки, спричинені COVID-19. Помер 73-річний житель с.Кухітська Воля, Зарічненського району", - написав очільник ОДА.

Коваль зазначив, що загалом хворобу подолали 6758 людей. "Одужав 141 мешканець області", - повідомив він дані за 1 вересня.

Наразі в роботі лабораторій області залишається 285 зразків.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 123 303 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 605 — летальні. 

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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