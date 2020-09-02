На Ровенщине за сутки обнаружили более 100 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. По состоянию на вечер 1 сентября на Ровенщине зарегистрирован 101 новый инфицированный COVID-19. Об этом в своем Фейсбуке сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
“По состоянию на вечер 1 сентября на Ровенщине зарегистрировано 101 новый случай заболевания COVID-19”, — сообщил Коваль.
Он добавил, что возраст больных составил от 1 до 78 лет.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 9 396 случаев заболевания коронавирусной болезни. В области зарегистрировано 132 летальных случая, вызванные COVID-19. Умер 73-летний житель с. Кухитская Воля, Заричненского района”, — написал глава ОГА.
Коваль отметил, что в целом болезнь преодолели 6758 человек. “Выздоровел 141 житель области”, — сообщил он данные по 1 сентября.
Сейчас в работе лабораторий области остается 285 образцов.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 123303 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2605 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.