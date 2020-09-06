На Рівненщині за добу виявили 30 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Станом на вечір 5 вересня на Рівненщині зареєстровано 30 нових інфікованих COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
“Таким чином в Рівненській області наразі маємо 9685 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.В області зареєстровано 135 летальних випадки, спричинені COVID-19. Подолали хворобу 7021 людина. Сьогодні одужало 14 громадян із Млинівського, Демидівського та Острозького районів. В роботі лабораторій області залишається 350 зразків”, — повідомив Коваль.
За його словами, серед нових випадків захворювання на COVID-19 мешканці з:
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- Рівне — 6;
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- Березнівського району — 1 (с.Великі Селища);
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- Демидівського району — 2 (с.Рогізне, с.Більче);
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- Дубенського району — 4 (м.Дубно −1, с.Рачин — 2, с.Мирогоща Друга-1);
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- Костопільського району — 12 (м.Костопіль — 9, с.Злазне, с.Берестовець, с.Постійне);
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- Рокитнівського району — 5 (с.Рокитне — 2, с.Остки — 3).
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Як повідомляв УНН, станом на 5 вересня в Україні зафіксовано 133 787 випадків COVID-19, з них 2811 летальних, 61 649 пацієнтів одужали. За добу — 2836 нових випадків, одужали 1036 пацієнтів.