В Ровенской области за сутки обнаружили 30 новых случаев COVID-19

“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 9685 случаев заболевания коронавирусной болезнью. В области зарегистрировано 135 летальных случая, вызванных COVID-19. Преодолели болезнь 7021 человек. Сегодня выписаны 14 граждан из Млиновского, Демидовского и Острожского районов. В работе лабораторий области остается 350 образцов”, - сообщил Коваль.

По его словам, среди новых случаев заболевания COVID-19 жители из:



Ровно — 6;



Березновского района — 1 (Великие Селища);



Демидовского района — 2 (с.Рогозна, с.Бильче);



Дубенского района — 4 (Дубно 1, с.Рачин — 2, с.Мирогоща Вторая-1);



Костопольского района — 12 (г.Костополь — 9, с.Злазне, с.Берестовец, с.Постийное);



Рокитновского района — 5 (с.Рокитное — 2, с.Остки — 3).



Как сообщал УНН, по состоянию на 5 сентября в Украине зафиксировано 133 787 случаев COVID-19, из них 2811 летальных, 61649 пациентов выздоровели. За сутки — 2836 новых случаев, выздоровели 1036 пациентов.