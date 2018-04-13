На Рівненщині водій Renault Megane збив на смерть неповнолітню
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Сарненському районі (Рівненська область) загинула неповнолітня. Про це повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.
"Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Костянтинівка до поліції надійшло 12 квітня близько 21 години. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що на автодорозі “Київ-Ковель” 39-річний водій автомобіля “Renault Megane”, житель Волинської області рухаючись у напрямку Сарн, здійснив наїзд на 17-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Унаслідок ДТП дівчина отримала травми не сумісні із життям", — повідомили в поліції.
Водій легковика унаслідок зіткнення не постраждав. За попередньою інформацією чоловік був тверезий.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
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