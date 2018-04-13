В Ровенской области водитель Renault Megane сбил насмерть несовершеннолетнюю

"Сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи села Константиновка в полицию поступило 12 апреля около 21 часов. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что на автодороге" Киев-Ковель "39-летний водитель автомобиля "Renault Megane", житель Волынской области двигаясь в направлении Сарн, совершил наезд на 17-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП девушка получила травмы не совместимые с жизнью", - сообщили в полиции.

Водитель легковушки в результате столкновения не пострадал. По предварительной информации мужчина был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Полтавской области кран КРаЗ въехал в частный жилой дом.